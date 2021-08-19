ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI, İNŞAATTA ÇALIŞAN ELEKTRİK TEKNİSYENİNİ YARALADI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, inşaat halindeki 2 binanın arasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu elektrik teknisyeni 39 yaşındaki Kadir İhsan Kanat yaralandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, inşaat halindeki 2 binanın arasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu elektrik teknisyeni 39 yaşındaki Kadir İhsan Kanat yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, İskele Mahallesi 118 Sokak'ta meydana geldi. İskender Yalçın'a ait olduğu öğrenilen 2 katlı inşaat ile üst tarafında bulunan bir başka vatandaşa ait 3 katlı inşaat arasında kalan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Duvarın çöktüğü sırada alt taraftaki inşaatta çalışan elektrik teknisyeni evli ve 1 çocuk babası 39 yaşındaki Kadir İhsan Kanat, üzerine devrilen taşların altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AME), beton kırıcı ve demir kesme makasları kullanarak göçük altındaki Kadir İhsan Kanat'a ulaştı.

Belden altı göçük altında kaldığı görülen Kadir İhsan Kanat'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı atellenen ve boyunluk takılan Kadir İhsan Kanat, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Olay sırasında bilinci açık olduğu görülen, vücudunda ve başında küçük yaralar tespit edilen Kadir İhsan Kanat, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı