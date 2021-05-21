Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Datça Demokrasi Platformu üyeleri, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 157'nci yıldönümünü andı, İsrail'in Filistin saldırılarını da protesto etti.

Datça Demokrasi Platformu üyeleri, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 157'nci yıldönümünü andı, İsrail'in Filistin saldırılarını da protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, ilk olarak Çerkez Soykırımı'nda ölen kişiler anısına denize çiçek bıraktı.

Daha sonra bir basın açıklamasıyla soykırımı lanetleyen platform üyeleri, sessiz bir anmayla Çerkez halkına destek verdi.

Grup, İsrail'in Filistin işgalini de yaptıkları açıklamayla protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan