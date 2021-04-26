Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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