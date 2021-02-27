Muğla'da işe bisikletle gidip gelen personel ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da işe bisikletle gidip gelen personel ödüllendirildi

27.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:12
Muğla'da işe bisikletle gidip gelen personel ödüllendirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde işe düzenli olarak bisikletle gidip gelen personele ödül verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde işe düzenli olarak bisikletle gidip gelen personele ödül verildi.

Menteşe Kaymakamlığı bahçesine bisiklet park ünitesi kurularak açılışı yapıldı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, açılışta, günümüzde ulaşımın şehirlerin önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin şehirlerinde yaşadıkları bu sorunu çözmek için bazı önemli ilkeler üzerinden hareket ettiğini belirten Yıldız, "Bunlar şehir merkezlerinde daha az özel araç kullanımı, daha konforlu ve yaygın toplu ulaşım, daha çok bisikletli ulaşım altyapısı ve yaya alanları. Şehirleri gelecekte oluşması muhtemel kötü koşullardan kurtaracak ulaşım araçlarından en önemlisi bisiklet." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldız, bisiklet kullanan personele hediyelerini verdi.

Törene, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da işe bisikletle gidip gelen personel ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:36:16. #1.14#
title