Muğla'da işe bisikletle gidip gelen personel ödüllendirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde işe düzenli olarak bisikletle gidip gelen personele ödül verildi.

Menteşe Kaymakamlığı bahçesine bisiklet park ünitesi kurularak açılışı yapıldı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, açılışta, günümüzde ulaşımın şehirlerin önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin şehirlerinde yaşadıkları bu sorunu çözmek için bazı önemli ilkeler üzerinden hareket ettiğini belirten Yıldız, "Bunlar şehir merkezlerinde daha az özel araç kullanımı, daha konforlu ve yaygın toplu ulaşım, daha çok bisikletli ulaşım altyapısı ve yaya alanları. Şehirleri gelecekte oluşması muhtemel kötü koşullardan kurtaracak ulaşım araçlarından en önemlisi bisiklet." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldız, bisiklet kullanan personele hediyelerini verdi.

Törene, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç