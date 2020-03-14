Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 5 konteynere sıçradı.

Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında konteynerler zarar gördü.

Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA