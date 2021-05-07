Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bir iş yerinin beton direk süslemesi içerisine yavru kedinin düştüğünü fark eden işletme çalışanları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Adrese gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yavru kedi, anne kedinin yanına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı