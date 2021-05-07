Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bir iş yerinin beton direk süslemesi içerisine yavru kedinin düştüğünü fark eden işletme çalışanları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Yavru kedi, anne kedinin yanına bırakıldı.

Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'da iş yerinin süsleme direğinin içerisine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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