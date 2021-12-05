Fethiye'de iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Fethiye'de iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde diz üstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde diz üstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerinden diz üstü bilgisayarının çalındığını öne süren iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği C.D'nin otogardan Marmaris ilçesine gittiğini tespit etti. Marmaris'te gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Fethiye'de iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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