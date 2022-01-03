Muğla'da iş yerinde fenalaşan esnaf, polis tarafından kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da iş yerinde fenalaşan esnaf, polis tarafından kurtarıldı

Muğla'da iş yerinde fenalaşan esnaf, polis tarafından kurtarıldı
AA / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde fenalaşan esnaf, polis ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde fenalaşan esnaf, polis ekiplerince kurtarıldı.

Tarihi Arasta Çarşısı'nda saat tamiri yapan 62 yaşındaki Fuat Tahmaz'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Adrese giden ekipler, kapısı kilitli olduğu için dükkana giremedi.

Kapı camını kırıp içeriye giren polis, Tahmaz'ı yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tahmaz, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri

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