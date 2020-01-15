Muğla'da iş yerinde elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaralandı

15.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:30

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki oto servisinde çıkan yangında iş yerinde çalışan bir kişi yaralandı.

Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki özel bir oto servisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, oto servisinin ara katındaki ofis, yatakhane, depo ve mutfak olarak kullanılan alanda çıkan yangına müdahale etti.

Yangın sırasında içeride olduğu belirtilen bir personel ise ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.

Kaynak: AA