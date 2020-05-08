Muğla'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü.

Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki hasır dekorasyon mağazasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin sardığı iş yerindeki yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında işletmede hasar oluştu.

Yangın söndürme çalışması sırasında alevlerden etkilenen iş yeri yetkilisi Hakan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kaynaklı çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Yangının rüzgarla bir anda yayıldığını ifade eden Şahin, "Yangın tüpleriyle kontrol etmeye çalışırken bir anda yayıldı. Yangını söndürmeye çalışırken elim ve yüzüm yandı." dedi.

Kaynak: AA