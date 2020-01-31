Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

31.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:52
Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.

Kaynak: AA
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