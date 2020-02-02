Muğla'da iş insanları bir araya gelip eski okullarının tadilatını yaptı

02.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:52

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iş insanları, mezun oldukları okulun tadilatını yaparak ikinci döneme hazır hale getirdi.

İlçenin gözde turistik mahallesi Dalyan'da turizm tanıtım ve eğitim vakfı kuran iş insanları, "Çocuklar Geleceğimizdir" adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Vakıf üyeleri, proje kapsamında ilk olarak mezun oldukları Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu'nun tadilatı için harekete geçti.

Projeye destek amacıyla ücret almadan yarıyıl tatilindeki okulun bazı yerlerini onaran, iç ve dış cephesini boyayan ustalara zaman zaman vakıf üyeleri de eşlik etti. Sınıflardaki eksiklikleri de giderilen okul, eğitime hazır hale getirildi.

Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı Üyesi Ertuğrul Ercan, vakfı, bölgenin tanıtımıyla eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Etkinliklerden elde ettikleri geliri sıralarından geçtikleri okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için harcadıklarını belirten Ercan, "İnşaat işleriyle uğraşan arkadaşlarımız ücret talep etmeden okulun tadilatında çalıştı. Vakıf üyeleri olarak biz de elimizden geldiğince yardımcı olduk. Eğitim yılının ikinci dönemi başlamadan bütün çalışmalar bitmiş durumda. Öğrencilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Ercan, ilçedeki bir okula proje desteği verdiklerini, başka bir okulun da resim atölyesinin kurulmasına yardımcı olduklarını vurguladı.

Okul Aile Birliği Üyesi Ayşe Doğan ise vakıfla iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirerek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA