Muğla'da 'İntiharı önleme' toplantısı
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Muğla'da 'İntiharı önleme' toplantısı

Muğla'da 'İntiharı önleme' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığında Muğla Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Eriş Başaran Akça, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Sorumlusu Mehbare İftar'ın katılımıyla Muğla ili intiharı önleme toplantısı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığında Muğla Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Eriş Başaran Akça, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Sorumlusu Mehbare İftar'ın katılımıyla Muğla ili intiharı önleme toplantısı düzenledi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıda kaba intihar oranları, intihar yaş ve cinsiyet aralıkları, bölgesel farklılıklar, madde ve ilaç kullanımı alanlarında görüşmeler gerçekleştirilerek, istatistiki veriler paylaşıldı.

Toplantıda intihar eden veya teşebbüste bulunan kişilerin tespiti için Emniyet, Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, Sağlık Kuruluşları ve Krize Acil Müdahale birimleriyle koordineli çalışmalar yaparak kalıcı ve önleyici tedbirler alınması ve pilot bölge belirlenmesi için çalışmalar başlanmasına karar verildi. - MUĞLA

Muğla'da 'İntiharı önleme' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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