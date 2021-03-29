Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, inşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, Azeri uyruklu bir kadın yaralandı.

Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, inşaatta çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, Azeri uyruklu bir kadın yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu olduğu öğrenilen Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A.'yı yaptıkları çalışma sonucu kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 01:33:24. #1.15#
title