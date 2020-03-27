Muğla'da inşaat işçisi ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü
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İsmetpaşa Mahallesi, Milas, Muğla, Güncel

Muğla'da inşaat işçisi ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatta ayağına demir parçası saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

27.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08
Muğla'da inşaat işçisi ayağına saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatta ayağına demir parçası saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 2. Bademlik Caddesi'ndeki inşaatın üçüncü katında çalışan Yusuf Çelik, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sağ ayağına demir saplanan, diğer ayağı da kırılan işçiyi bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.

Ayağındaki demir parçasıyla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, ameliyata alındı.

Kaynak: AA

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