Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ekiplerince, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisi, Kıran Mahallesi Turnalı mevkisi ve Kuyucak Mahallesi Obrukalan mevkisinde yıkım yapıldı.

Birçok yapının da yıkım işlemleri sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi ekiplerine jandarma ve zabıta ekipleri eşlik etti.

Yıkım çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek.