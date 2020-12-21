Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
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Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

21.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:39
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler Cumalı, Karaköy, Yazı mahalleleri ile Eski Datça bölgesindeki yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 6 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yaka, Mesudiye, Kızlan ve Reşadiye mahallelerinde kaçak olduğu belirlenen binaların da yıkımlarının yapılacağı belirtildi.???????

Muğla'nın diğer ilçelerinde de hukuki süreçleri tamamlanan imara aykırı binaların yıkımlarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:42:30. #1.15#
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