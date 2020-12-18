Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
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Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

18.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:33
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yıkımına hazırlandığı bir yapı, mülk sahibinin kendi imkanlarıyla yıkıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Hafta başından beri 6 kaçak yapının yıkıldığı Bozburun Mahallesi'nde, kaçak olduğu belirlenen 12 yapının daha yıkılacağı belirtildi.

Datça'nın Kızlan, Cumalı, Karaköy ve Yazı Mahallelerinde de 11 betonarme yapının yıkımı yapıldı. Bazı yapı sahipleri yıkım işlemini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

Datça'da da kaçak olduğu belirlenen 27 yapının daha olduğu öğrenildi.

Marmaris ve Datça'nın yanı sıra Fethiye ve Milas ilçelerinde de gelecek günlerde imara aykırı ve kaçak yapı yıkımlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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