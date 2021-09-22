Muğla'da ilk kez laparoskopik whipple ameliyatı yapıldı - Haberler
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Muğla'da ilk kez laparoskopik whipple ameliyatı yapıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da ilk kez laparoskopik whipple ameliyatı yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapıldığı bildirilen laparoskopik whipple ameliyatı ile 62 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

MUĞLA (AA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapıldığı bildirilen laparoskopik whipple ameliyatı ile 62 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sarılık ve karın ağrısı şikayeti yaşayan hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye müracaat etti.

Doç. Dr. Murat Urkan, Op. Dr. Cem Dönmez, Op. Dr. Sercan Subaşı tarafından Prof. Dr. Mehmet Fatih Can önderliğinde ilk kez yapılan laparoskopik whipple ameliyatıyla sıhhat buldu.

Ameliyattan sonra kendisini oldukça iyi hissettiğini ifade eden hasta, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek taburcu oldu.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, yaptığı açıklamada, sarılık şikayetiyle takibe alınan hastanın gerekli ameliyat öncesi hazırlıklarının yapılarak laparaskopik ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Pankreas ameliyatlarının laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirildiğinde hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını, daha az ağrı ve daha küçük bir ameliyat izi ile tedavinin mümkün olduğunu belirten Togan, "Kurumumuzda böylesi özellikli ve zor bir ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür ediyorum. Devam eden pandemi şartlarında, Bakanlığımızın sağlık politikaları kapsamında Muğla yöresinde halkımıza sunulan sağlık hizmetlerine her gün bir yenisini daha eklemenin mutluğunu yaşadık." diye konuştu.

Togan, hastanede birçok ilki gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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