Muğla'da iki tesis için 6 milyon lira kaynak aktarıldı

10.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:14

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris Şehir Stadı iyileştirme çalışmaları ve Fethiye Esenköy Spor Tesisi projesi için 6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Gökcan, yazılı yaptığı açıklamada, Muğla'nın daha da gelişmesi ve güzelleşmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Marmaris'teki stadın ilçeye yakışmadığını ifade eden Gökcan, soyunma odaları, tribün, aydınlatma ve çim zemini konusunda sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Marmarisspor Kulübü ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Gökcan, "Gençlik ve Spor Bakanımıza durumu ilettik. Görüşme ve takiplerimiz olumlu sonuç verdi ve stadımız için 2 milyon 800 bin lira artı KDV ödenek aktarılmasını sağladık. İnşallah en kısa sürede ihaleye çıkılıp, bin 500 kişilik tribün, aydınlatma, sentetik çim zemin ve soyunma odalarından oluşan modern bir stadın açılışını hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fethiye Esenköy Spor Tesisi projesinin de yıllardır gündemde olduğunu, ancak bir türlü hayata geçirilemediğini anımsatan Gökcan, "Fethiyeli gençlerimiz için büyük bir ihtiyaç olan nizami sentetik futbol sahası, 500 kişilik tribün ve soyunma odalarından oluşan spor tesisi için de girişimlerimiz hiçbir zaman hız kesmedi ve Bakanlığımızdan 2 milyon 350 bin lira artı KDV ödeneği çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.

Gökcan, her iki projenin gerçekleşmesi için destekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve ilgililere teşekkür etti.

Muğla milletvekilleri olarak hiçbir ayrım yapmadan çalıştıklarını kaydeden Gökcan, tüm ilçelere eşit yatırım ve hizmet götürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA