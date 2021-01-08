Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mesut Durucan'ın kullandığı 06 BBZ 527 plakalı otomobil, Muğla - Yatağan kara yolu Bahçeyaka mevkisinde refüje çarparak karşı yönden gelen Şirin Sultan Önder yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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