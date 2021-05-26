Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Furkan U'nun kullandığı 35 AJH 068 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Koru mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BJB 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Furkan U. ile diğer araçtaki Selim, Gönül ve Celal Yeşil yaralandı.

Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yol kenarına savrulan araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız