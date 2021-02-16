Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

16.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:44
Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat Balkan idaresindeki 06 EF 0830 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Yenimahalle mevkisinde Ahmet Yanmadık'ın kullandığı 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Balkan, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile Orçun Alper, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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