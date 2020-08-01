Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
01.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:46
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Fakazlı idaresindeki 34 FM 4162 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında Fatih Korkutun yönetimindeki 09 L 4302 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA