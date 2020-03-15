Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Seydikemer, Antalya, İtfaiye, Güncel

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

15.03.2020 01:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:47
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yan devrilen otomobilde sıkışan 7 aylık hamile Ayşe Keş, itfaiye erleri tarafından kurtardı.

Kaza, Zorlar Mahallesi Seydikemer-Antalya Karayolu üzerinde  meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Keş idaresindeki 48 RZ 209 plakalı otomobil ile Mutlu Uğar yönetmindeki 31 KES 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Keş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yan devrildi. Sürücünün hamile eşi Ayşe Keş yan devrilen otomobilde sıkıştı. Diğer otomobildeki sürücü Uğar ile 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken, otomobilde sıkışan Ayşe Keş'e itfaiye ekipleri müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Keş, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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