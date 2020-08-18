Muğla'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Menteşe istikametine seyir halindeki Önder Gümüş'ün kullandığı 48 N 1856 otomobil, Çamlı Mahallesi'nde Marmaris istikametine dönüş yapmak isteyen Selçuk Asma idaresindeki 01 ACT 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Selçuk Asma, araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoför mahallinde sıkışan sürücü Asma, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Marmaris Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan diğer sürücü Önder Gümüş, yanındaki İlhan Arda Özmeral ve Şennur Barlak ile diğer araçtaki Burak Büyüker'in tedavileri ise kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.

Kaynak: AA