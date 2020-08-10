Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
10.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:27
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet M. yönetimindeki 07 VGP 27 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Yayla Ceylan mevkisinde, Özden G. idaresindeki 34 CCK 517 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA