Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan 78 yaşındaki sürücü ile diğer aracın hamile sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan 78 yaşındaki sürücü ile diğer aracın hamile sürücüsü yaralandı.

Mehmet K. (78) idaresindeki 48 N 9484 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi Doğu Sokağı'nda, Gizem Ö. yönetimindeki 06 GZM 93 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mehmet K. ile hamile olduğu belirtilen Gizem Ö. yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki sürücüyü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 ve üzeri yaş grubunda olan sürücü Mehmet K'ye taburcu olmasının ardından "sokağa çıkma yasağını ihlal" cezası da uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA