Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

11.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:10
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Özkan idaresindeki 48 FZ 109 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu eski Çamköy Hali Kavşağı'nda, Hakkı Köse yönetimindeki N H 740 plakalı otomobille çapıştı.

Kazada yaralanan Özkan ile Köse, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle Özkan'ın kullandığı otomobil ön kısmından ikiye bölündü.

Kaynak: AA
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