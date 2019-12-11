Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Özkan idaresindeki 48 FZ 109 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu eski Çamköy Hali Kavşağı'nda, Hakkı Köse yönetimindeki N H 740 plakalı otomobille çapıştı.
Kazada yaralanan Özkan ile Köse, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle Özkan'ın kullandığı otomobil ön kısmından ikiye bölündü.