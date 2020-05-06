Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
06.05.2020 04:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 04:14

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selimiye-Milas kara yolunda ters yönde ilerleyen Azat Kahraman'ın (20) kullandığı 09 TD 535 plakalı otomobil, Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda sıkışan ve yaralı oldukları belirlenen Kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Kolukırık, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Azat Kahraman tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yol, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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