Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ali Yılmaz Kazancı idaresindeki 35 NME 16 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Ali Engin'in kullandığı 48 ABF 741 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobillerde bulunan Birsen Kazancı, Fatma İnce, Burcu Küçük, Atiye Durmaz ve Ali Engin yaralandı.

Ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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