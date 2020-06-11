Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'da, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden Yunus Yavuzer (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bir sürücü ise yaralandı.

Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
11.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:29

MUĞLA'da, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden Yunus Yavuzer (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bir sürücü ise yaralandı. 

Kaza, saat 19.30 sıralarında Dalaman ilçesinde meydana geldi. Dalaman- Fethiye yolunda Ergün Deveci (48) yönetimindeki 48 GB 122 plakalı motosikletle Yunus Yavuzer'in kullandığı 35 ACE 763 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı sürücülere yardım ederken, sağlık ekiplerine de durumu bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Yavuzer yaşamını yitirirken, Ergün Deveci'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İki sürücüde de kask bulunulduğu bildirildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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