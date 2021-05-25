Muğla'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin dava
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Muğla'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin dava

Muğla'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin dava
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Veysi A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma nedeniyle adliye ve salonda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler alındı.

Mahkemede tutuklu sanık Mehmet Veysi A. savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu, 3 Temmuz 2020'de silahlı saldırıya uğramış, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleriyle komandolar ormanlık arazide çalışma başlatmıştı.

Olaydan üç gün sonra Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir börekçide oturduğu sırada polislerin dikkati sayesinde tespit edilen katil zanlısı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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