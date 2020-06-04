Muğla'da iki kedi yavrusunun telef edildiği iddiası üzerine araştırma başlatıldı Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2 kedi yavrusunun "canice" katledildiği iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2 kedi yavrusunun "canice" katledildiği iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Muslihittin Mahallesi Dicle Sokak'ta oynayan çocuklar, bir apartmanın yanına bırakılan kolide öldürülmüş 2 kedi yavrusu görünce durumu ailelerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarıyla gelen Menteşe Belediyesi Hayvan Taşıma birimi ekipleri, anne kedi ile 3 yavrusunun yanında 2 yavrunun leşini buldu.

Ekiplerin yaptığı kontrol sonrasında, yavruların "canice" telef edildiği öne sürüldü. Anne kedi ile 3 yavrusu Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek korumaya alındı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, hayvanlar için bıraktıkları su kaplarının da boşaltılıp, çamur ile doldurulduğunu ileri sürdü.

Sokak kedisinin bir süre önce bina içinde doğum yapmasına karşı çıkan bazı apartman sakinleri ile bu duruma tepki gösteren komşular arasında daha önceden tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Polisin, şikayet üzerine konuyu araştırdığı öğrenildi.

Kaynak: AA