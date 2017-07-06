Muğla'da İki Kardeş Denizde Boğuldu

Muğla'nın Ula ilçesinde denize giren iki kardeş boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Hasan Hüseyin Çıldır ile kardeşi Mesut Çıldır bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Çıldır kardeşler, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Hasan Hüseyin Çıldır'ın astsubay, kardeşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.