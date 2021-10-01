Muğla'da iki kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Beytullah Özyol'un kullandığı 34 JP 9603 plakalı kamyon, Sarıyer Mahallesi Fethiye-Antalya kara yolunda Şeref Özturgut yönetimindeki 15 HK 354 plakalı kamyonla çarpıştı.

Özyol'un kullandığı kamyondaki Aydın Derin ve Mümtaz Adıyaman yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılardan biri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.