Muğla'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı
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Muğla'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Muğla'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı
08.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde, hayvan otlatma ve arazi meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavgada, Toprak B. bıçakla Mehmet Ali A, Kenan T, Osman B, Rıza D, Irmak B. ve Hasan B. ise sert cisimlerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında taraflara ait araçlar da zarar gördü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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