Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgaya soruşturma Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis memurunun da aralarında bulunduğu grup ile karı koca arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis memurunun da aralarında bulunduğu grup ile karı koca arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Y ve beraberindeki A.Y, K.B.Y. ile diş hekimi H.I. ve eşi Ş.Ü.I'nın 2 Ağustos'ta Fethiye'de kavga ettiği belirtildi.

Kavgaya karışan kişilerin, ifadelerinin alınması için Fethiye Polis Merkezine getirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan doktor raporlarının ve ifadelerin akabinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda kullanıldığı iddia edilen polis memuru A.Y'nin beylik silahı adli emanete alınmıştır. Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olmamasına rağmen Fethiye Polis Merkezince tarafların ifadeleri, alınan doktor raporları ve olay yerini gören kamera görüntüleri adli tahkikata esas olmak üzere Fethiye Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olup, silahla tehdit ve kasten yaralama kaydıyla kamu hukuku çerçevesinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA