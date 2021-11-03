Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi yakalandı.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ayağından tabancayla vurularak yaralanan M.Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Kavgada kullanılan tabanca ele geçirildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

 Roketsan paylaştı: 'ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende'

Roketsan paylaştı: "ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title