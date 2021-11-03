Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi yakalandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 11 kişi yakalandı.
Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ayağından tabancayla vurularak yaralanan M.Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
Kavgada kullanılan tabanca ele geçirildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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