Muğla'da iki farklı noktada orman yangını çıktı
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Muğla'da iki farklı noktada orman yangını çıktı

Muğla'da iki farklı noktada orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Sazaklı mevkii ile Menteşe İlçesi Göktepe Mahallesi Kavaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın hakim olduğu her iki ormanlık alanda da ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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