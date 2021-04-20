İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde 2 evde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takip ve inceleme sonucu iki evden 43 bin 100 liralık ürün çaldığı belirlenen Ö.A'yı (27) yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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