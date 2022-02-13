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İki evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangında hasar oluştu.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde çıkan yangında hasar oluştu.

Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatak odasında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibince söndürüldü.

Arsa Mahallesi İnönü Caddesi'nde de iki katlı prefabrik evin ikinci katında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangınlar, evlerde hasara neden oldu.

İki evde çıkan yangın söndürüldü

İki evde çıkan yangın söndürüldü

İki evde çıkan yangın söndürüldü

İki evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel

Seydikemer, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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