Muğla'da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram tıraşı yapılıyor
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Muğla'da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram tıraşı yapılıyor

Muğla'da ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram tıraşı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan ramazan bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan ramazan bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde evde bakım hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam edildiği, ekiplerin pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetlerin yanı sıra bayram öncesinde yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yaptığı bildirildi.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Belediyeyi arayarak talepte bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, ekiplerin kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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