Muğla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve internet kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve internet kampanyası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrenciler için "Yokun Yükünü Paylaşıyoruz" kampanyası başlatıldı.

Muğla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve internet kampanyası
22.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:17

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrenciler için "Yokun Yükünü Paylaşıyoruz" kampanyası başlatıldı.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin başladığı bugünlerde eğitimin yine ağırlıklı olarak uzaktan devam ettiğini söyledi.

İmkan farklılıkları nedeniyle her çocuk eşit şart ve olanakta eğitime ulaşamadığını aktaran Kavak, öğrencilere destek olmak adına ülke çapında birçok kampanyanın gündemde olduğunu dile getirdi.

İlçede tablet, bilgisayar ve internet erişimi olmayan 725 öğrencinin tespit edildiğini vurgulayan Kavak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın uzaktan eğitime uzak kalmaması, diğer yaşıtlarıyla eşit şartları paylaşabilmeleri adına Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Yokun Yükünü Paylaşıyoruz' projesini başlattık. Proje kapsamında 725 öğrencimizin mağduriyetleri giderilerek, onların eğitimde çevrim içi olması planlanmaktadır. Yaşadığımız toplumda çocuğun gelişimine olumlu katkılar sağlayabilecek ortamların oluşturulabilmesi ve çıkacak sorunların önlenmesi ancak her birimizin sorumluluk bilinciyle elini taşın altına koymasıyla gerçekleşebilecektir."

Projenin tanıtımı için, çeşitli afiş ve broşürler hazırlanarak vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Angela Merkel Volkan Bozkır Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Arda Turan Eddie Newton Jimmy Durmaz Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve internet kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 17:20:31. #1.14#
title