Muğla'da ihracat yüzde 23 azaldı, ithalat yüzde 160 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı dış ticaret istatistiklerine göre Muğla'da bir önceki dönemin aynı ayına göre Muğla'da ithalat yüzde 160 artarken, ihracat yüzde 23 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı dış ticaret istatistiklerine göre Muğla'da bir önceki dönemin aynı ayına göre Muğla'da ithalat yüzde 160 artarken, ihracat yüzde 23 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 23 azaldı, ithalat yüzde 160 arttı

İhracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 45 milyon 321 bin dolar, ithalat ise yüzde 160 artarak 17 milyon 165 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24'üncü il olurken ithalatta ise 30'uncu sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2020 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 50,68 (22 milyon 967 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 42,19 (19 milyon 120 bin dolar) madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,13 (3 milyon 229) bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,15 (16 milyon 333 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,82 (828 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,02 (3 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

Muğla'dan, 2020 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 4 milyon 603 bin dolar ile İsrail ve 4 milyon 209 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Norveç oldu

Muğla'ya, 2020 yılı Mart ayında en fazla ithalat Norveç'ten yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 2 milyon 743 bin dolar olarak gerçekleşti. Norveç'i sırasıyla 2 milyon 449 bin dolar ile Fas ve 1 milyon 965 bin dolar ile Fransa izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA