Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

12.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:02
Muğla'da

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.

Bunun üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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