Muğla'da içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisindeki bir restorandan içinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisindeki bir restorandan içinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Yakaköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen B.Ç.K, 20 bin lira bulunan kol çantasının kaybolduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çantayı alan şüphelinin kimliğini ve araç plakasını belirledi.

Fethiye istikametine gittiği tespit edilen A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Otomobilde yapılan aramayla bulunan çanta, içerisindeki 20 bin lirayla sahibine teslim edildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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