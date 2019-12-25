Muğla'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iç çamaşırında 200 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iç çamaşırında 200 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında satışa sunulmak üzere Marmaris'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine başlatılan çalışmada, uyuşturucu sattığı öne sürülen M.B'nin üzerinde Çıldır Mahallesi'nde yapılan aramada, iç çamaşırına sakladığı 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.