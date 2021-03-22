Muğla'da İbranice yazılı kitabenin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Muğla'da İbranice yazılı kitabenin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

22.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:17
Muğla'da İbranice yazılı kitabenin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Milas Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'nde bazı zanlıların bir tarihi eseri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, aramada 1700 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitabe ele geçirdi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Milas Müze Müdürlüğüne teslim edilen kitabenin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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