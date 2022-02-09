Muğla'da huzur ve güven uygulamasında 20 şüpheli yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 125 ekip ve 407 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 870 servis aracı, 105 metruk bina, 13 oyun salonu, 234 kahvehane, 187 büfe, 127 park ve bahçe, 225 okul çevresi kontrol edildi.
Denetimlerde 37 sürücüye 19 bin 947 lira ceza uygulandı.
Uygulamada 4 bin 425 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
AA / Durmuş Genç - Güncel